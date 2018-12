Le basejumper qui a trouvé la mort la semaine dernière dans la commune de Lauterbrunnen (BE) a désormais un nom et un visage. Il s’appelait Vincent François. Ou juste «Vince», pour ses amis et collègues. Il avait 44 ans. Et c’était un gendarme et un pro de la montagne.

Lyonnais d’origine, Vincent François a effectué la majeure partie de sa carrière non loin de la Suisse, à Chamonix. Dix-sept ans durant lesquelles il a fait partie du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Chamonix. Où il a aussi oeuvré comme guide de haute montagne, moniteur de ski et ancien instructeur au Centre national de ski et d’alpinisme de la gendarmerie nationale.

«Vincent était très fort en tout»

Il avait quitté la région il y a deux ans et avait rejoint le PGHM de La Réunion. Qui lui a rendu hommage sur sa page Facebook, déplorant la perte d’un «homme d’expérience, passionné, aux hautes qualités techniques et humaines.»

A Chamonix aussi, l’émotion est vive, chez les gendarmes comme dans le milieu des amoureux de la montagne. «Vincent était très fort en tout. Il était très raisonné, faisant preuve d’une grande intelligence dans tout ce qu’il faisait. Il était rassuré et rassurant», témoigne dans «Le Dauphiné» son ami et collègue Frédéric Amardeil, président de l’association Sébio Solidarité Secours en montagne, qui vient en aide aux familles de gendarmes victimes d’accidents en montagne. Le quotidien précise que «Vince» pratiquait le base-jump depuis dix ans. Et qu’il avait une compagne, Alice.

Ses proches vont rendre un dernier hommage à l’adjudant Vincent François ce jeudi à Lyon. Ses camarades ont mis en place une cagnotte en ligne pour aider la famille du disparu. (Le Matin)