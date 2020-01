C'est une histoire assez stupide qui est arrivée à Mark Shrayber, un écrivain et journaliste américain. Celui-ci l'a racontée sur Twitter. Le jeune homme a été pris de panique en découvrant que ses jambes avaient viré au bleu.

Il a alors consulté un site spécialisé, sur la Toile. Et là, ça a été la panique: «Je suis allé aux urgences parce que mes jambes étaient devenues bleues et que Web MD disait que c’était les symptômes d’une thrombose veineuse profonde», explique-t-il.

Arrivé sur place, certain d'être en danger, Mark a raconté ce qui lui arrivait aux médecins. Ces derniers allaient le prendre urgemment en charge quand soudain, ils ont réalisé qu'elle était l'origine des maux de leur patient paniqué: «Une thrombose veineuse profonde? En fait, pas du tout! Je suis juste l’idiot qui ne lave pas ses nouveaux jeans avant de les porter!»

