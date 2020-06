Le juge d'instruction en charge du dossier du meurtre de Madeleine – «Maddie» – McCann a écrit une lettre à ses parents qui leur confirme le meurtre de leur fille, affirme mardi le tabloïd anglais «The Mirror». Il leur précise, qu'à ce stade et pour ne pas perturber l'enquête, il ne peut révéler les éléments qui lui permettent d'arriver à une telle conclusion.

Cette information a été démentie dans la foulée par les parents de Maddie. «La nouvelle largement diffusée selon laquelle nous avons reçu une lettre des autorités allemandes qui affirment qu'il y a des preuves ou des indices que Madeleine est morte est fausse», ont ils publiquement déclarés, rapportent d'autres médias britannique dont le «Daily Mail». «Comme beaucoup d'histoires médiatiquement non fondées, cela a provoqué des angoisses inutile aux amis et à la famille et a une fois de plus perturbé nos vies.»,

Leur déclaration, publiée sur le site de Kate et Gerry McCann dédié à l'affaire, est en complète contradiction avec des propos qu'aurait tenu lundi le juge d'instruction allemand, Hans Christian Wolters que le «Daily Mail» rapporte ainsi: «Nous avons des preuves concrètes que notre suspect a tué Madeleine (...). Les parents ont été informés que la police allemande était en possession de ces preuves mais nous ne leur avons pas donné de détails».

Contacté par Paris Match, Hans Christian Wolters a pour sa part démenti avoir annoncé la mort de la petite Maddie à ses parents, par courrier. Il précise néanmoins avoir bien repris contact avec la famille McCann dans le cadre de l’enquête sur la disparition de la fillette de 3 ans.

JChC