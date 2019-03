Suralcoolisée. Surmédicamentée. Surdroguée. Gaëlle n'était plus elle-même ce vendredi 9 mars 2018. Quand elle croise le chemin des deux premiers requérants d'asile de l'Établissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) à Vevey, vers 19h, elle les suit au bord du lac. Deux autres viendront. Elle demande de l'affection, des relations sexuelles. De manière quasi obsessionnelle. Elle les chauffe. La malheureuse est en détresse physique et psychique. Ils en abusent, elle est incapable de s'opposer. Ses compagnons de soirée, eux, profiteront de l'objet. Une femme objet, transgenre. Qui a trouvé la mort dans les eaux glacées du Léman. Son corps sans vie a été retrouvé le samedi 10 mars au matin par une promeneuse. On ne saura jamais pourquoi et comment elle a chuté.

Mardi au premier jour du procès, les quatre coprévenus ont tout essayé. Ils essaient tout depuis un an, en réalité. Un an de détention durant lequel ils n'ont visiblement pas eu le temps de prendre conscience de ce qu'ils avaient fait et du résultat. Le procureur Stephan Johner a été intraitable mercredi matin lors de son réquisitoire et s'est forgé une intime conviction: «Les accusés savent très bien ce qu'il s'est passé et quels ont été ses derniers instants. Elle n'est jamais restée seule. Mais ils ont peur et préfèrent taire la vérité.» Aucun apaisement possible pour la famille de Gaëlle.

«Elle n'avait plus du tout sa capacité de discernement»

Dans son jugement rendu mercredi en fin de journée, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois constate un certain nombre d'incertitudes, liées en partie au décès de la victime et surtout aux très nombreuses versions des accusés qui n'ont cessé d'évoluer. Il observe également que le fait que son ex-copain qui l'a éconduite dans l'après-midi l'a mise dans un état de dérive avancé, en surabondance l'alcool et ses médicaments. La Cour a acquis la conviction qu'«elle n'avait plus du tout sa capacité de discernement». De même qu'il y avait bien un meneur, l'Algérien de 29 ans, qui a offert la victime aux trois autres «comme une valeur marchande».

Les juges estiment la culpabilité des quatre Maghrébins lourde et les condamnent à des peines ferme allant de 3 ans à 4 ans et demi. Les juges retiennent les mêmes infractions que le Ministère public: les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et, en aggravation, l'atteinte à l'intégrité sexuelle commise en commun (ndlr. tournante), de même que l'instigation à actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance uniquement à l'encontre du leader de la bande.

