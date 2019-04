Les prévenus, les lésés et les témoins sont si nombreux que le procès d'une bande active entre 2016 et 2018 à St-Imier (BE) se déroule pendant deux semaines non pas au siège du Tribunal régional Jura bernois-Seeland à Moutier, mais juste à côté, au poste de la police cantonale bernoise.

Que faut-il retenir de la première journée d'audience? Qu'il est difficile d'y voir clair dans les actes des «terreurs des bacs à sable», ainsi nommés par «Le Journal du Jura».

De 19 à 22 ans

Certains protagonistes étaient mineurs et seront jugés séparément. Les quatre prévenus qui ont comparu lundi étaient âgés de 19 à 22 ans lorsqu'ils ont sévi au sein de petits groupes interchangeables, ce qui complique la tâche des juges. Une stratégie qui soit-dit en passant a été appliquée par les brigands qui ont attaqué trois boulangeries de la région.

La rixe qui a fait grand bruit s'est déroulée au siège du collectif anarchiste Espace Noir. Le 30 mars 2018, le coordinateur de ce collectif expliquait au «Matin» avoir déposé plainte pour «assurer la sécurité des bénévoles à l’heure de la fermeture».

Le sang a giclé

Le samedi précédent, cinq ou six jeunes avaient déclenché une bagarre dans la taverne libertaire, à la fin d’un spectacle. Le sang avait giclé: un client a été frappé au visage, des côtes et des lunettes ont été brisées.

Une bouteille de Gigondas et le porte-monnaie d’une musicienne avaient été dérobés. Une plaque d'égout en mains, un voyou avait proféré des menaces de mort.

«Face à des jeunes qui n’ont pas mené leur scolarité à terme, il y a un problème social qui ne fait qu’empirer. La solution? la médiation: nouons le dialogue, enfin! Un délinquant agirait différemment s’il connaissait sa victime», disait l'an dernier Michel Némitz, coordinateur d'Espace Noir.

Cinq juges

Devant les cinq juges, les quatre prévenus disposent de dix jours pour s'expliquer. Pourquoi s'en être pris, par exemple, à un jeune à proximité de la discothèque «Le Central»? Témoignage rapporté par «Le Quotidien Jurassien»: «Quand on voit autant de monde frapper une seule personne, on se dit qu'ils vont le tuer».

Des coups de pied au visage, d'autres pour «écraser la tête»: le déferlement de violence était inouï et gratuit. Résultat: un nez fracturé, un traumatisme crânien assorti de céphalées, une amnésie partielle, une luxation de l'épaule, entre autres, ce qui vaut aux prévenus une inculpation pour tentative de meurtre.

Verdict le 12 avril

Un magasin braqué au couteau de cuisine pour un butin de 2 500 francs,, une agression à coups de bouteille, du trampoline sur une voiture, le saccage d'un train, le bris d'une vitre au poste de police... La partie plaignante se constitue de 28 lésés! Verdict le 12 avril. (Le Matin)