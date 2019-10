C'est un scénario digne d'une comédie noire: plusieurs tueurs à gages, qui avaient «sous-traité» les uns aux autres un assassinat finalement raté, ont été emprisonnés en Chine à l'issue d'une rocambolesque affaire.

L'histoire avait débuté en 2013, lorsqu'un homme d'affaires, M. Wei, avait intenté un procès contre un promoteur immobilier, Qin Youhui, en raison d'un différend commercial, a indiqué un tribunal de Nanning, dans la région du Guangxi (sud).

Et de un

Craignant une coûteuse et longue bataille juridique, potentiellement néfaste à ses investissements, M. Qin a décidé d'embaucher un tueur à gages afin d'assassiner son rival, espérant ainsi mettre fin aux poursuites. Le commanditaire a promis une somme de 2 millions de yuans ( 280 000 francs) à un premier homme de main.

Et de deux, trois, quatre et... cinq!

Mais celui-ci a chargé un second assassin de commettre le crime à sa place, en lui offrant la moitié de la somme de départ. Ce deuxième homme a alors lui-même sous-traité l'assassinat à un troisième, et le manège a continué jusqu'à ce qu'un cinquième individu accepte la mission pour une somme qui avait au passage fondu à... 100 000 yuans ( 14 000 francs). Mais dans un ultime rebondissement, le dernier tueur a estimé que la récompense offerte n'en valait pas la peine face au risque de condamnation à mort.

Mise en scène

Il a donc eu l'idée de simuler l'assassinat. Pour cela, il a contacté la cible, M. Wei, pour lui proposer un arrangement à l'amiable et obtenir le paiement promis. Lors du procès, l'homme d'affaires a raconté avoir rencontré le tueur à gages dans un café, être convenu avec lui de poser pour une photo où il serait bâillonné et ligoté, et de l'avoir ensuite dénoncé à la police.

L'affaire avait déjà été jugée une première fois en 2016, mais les six accusés avaient bénéficié d'un non-lieu pour manque de preuves. M. Wei avait alors fait appel et un deuxième procès s'est tenu durant trois jours, donnant lieu à un jugement annoncé jeudi dernier.

Le commanditaire a écopé d'une peine de cinq ans de prison pour tentative de meurtre. Le premier tueur à gages a été condamné à trois ans et demi d'emprisonnement, et les quatre autres à des peines comprises entre 31 et 39 mois de prison. (ATS/Le Matin)