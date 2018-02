«Mon voisin a fui l’Afghanistan pour parvenir en Suisse par un chemin clandestin semé d’embûches», témoigne un locataire de l’immeuble endeuillé dimanche matin par une double explosion suivie d’un incendie. La victime de l’incendie n’est pas formellement identifiée, mais les voisins sont catégoriques: la victime est un homme de 32 ans qui a fui une zone de conflits.

Sa femme et ses trois enfants de 6, 9 et 12 ans ont suivi l’exil qui les a menés dans un immeuble locatif géré par une société alémanique. La déflagration trouve-t-elle son origine dans l’alimentation au gaz de la cuisinière du premier étage? Les polices criminelles et scientifiques se sont mises au travail ce matin, mais la procureure Geneviève Bugnon procédera par étapes: «Il s’agit d’une part d’identifier la victime et d’autre part, de déterminer l’origine du sinistre». (Le Matin)