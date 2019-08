Un jeune couple qui prenait du bon temps samedi vers 12h30 dans une villa du Cannet a lourdement chuté du balcon, situé au premier étage, sur lequel les amoureux pratiquaient leurs ébats.

La jeune femme, d'origine canadienne et âgée de 28 ans, n'est que légèrement blessée. La tête de son amant, un britannique de 30 ans, à pour sa part violemment frappé le sol. Ce dernier à été hospitalisé en urgence et se trouve entre la vie et la mort. Son pronostic vital était toujours engagé dans la nuit de samedi à dimanche.

Une enquête a été ouverte précise nicematin.com. Elle devra éclaircir les circonstances qui ont mené à ce drame et déterminer si le couple était sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiant.