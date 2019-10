Trois adolescents ont été mis en examen dimanche pour «assassinat en bande organisée» après la mort d'un lycéen de 15 ans poignardé aux Lilas (Seine-Saint-Denis) vendredi, a-t-on appris auprès du parquet de Bobigny.

Les trois jeunes, âgés de 14 et 15 ans, ont été incarcérés, dans l'attente d'un débat différé sur leur détention provisoire qui doit avoir lieu mercredi, a précisé le parquet.

L'agression s'était déroulée vendredi matin, sous les yeux d'autres élèves, à l'entrée du stade municipal où avaient lieu des cours d'EPS du collège et du lycée voisin. La victime se trouvait dans un groupe de quatre jeunes auquel en voulaient les trois mis en cause, dans un contexte de «conflit entre quartiers», a précisé une source proche. Selon les premiers éléments, la victime s'est interposée pour protéger l'un de ses amis quand elle a reçu plusieurs coups de couteau.

Préméditation retenue

Selon une source proche de l'affaire, le parquet a retenu la qualification d'«assassinat» et non de «meurtre» car il a estimé que les agresseurs avaient prémédité leur geste et ce, même s'ils ne visaient pas initialement la victime.

Lors de l'agression, un des mis en cause a aussi été blessé au visage. Le parquet a donc également ouvert une «enquête contre X pour violences avec armes et préméditation avec une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours.»

La victime, qui habitait au Pré-Saint-Gervais, était scolarisée dans un lycée d'Aubervilliers. Il ne participait pas au cours d'EPS et ne s'était pas présenté en cours le matin. «Il n'avait rien à faire là», avait indiqué une autre source proche.

Ce drame est intervenu près d'un an après la mort, le 13 octobre 2018, d'un collégien de 13 ans après une rixe entre jeunes des Lilas, de Bagnolet, du Pré-Saint-Gervais et de Romainville, quatre communes de Seine-Saint-Denis. (afp/nxp)