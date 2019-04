Il n’y aura pas de «levez la papatte et dites je le jure» car le sujet est sérieux et grave. Mais un chat se retrouvera bel et bien au tribunal le 1er octobre prochain à Carpentras. Son avocate en a fait hier la promesse.

L’affaire date de fin juillet 2018 et a connu plusieurs rebondissements. À l’origine, un petit chaton noir avait été jeté dans une poubelle à Caderousse, près d’Orange, dans le Vaucluse.

Empoisonnement reconnu

Une habitante avait découvert le chat «moribond» d’une voisine dans le sous-sol de sa maison. Elle avait demandé l’aide d’un jeune couple de sa famille. Qui avait enveloppé le minou dans un linge puis l’avait déposé dans une benne à ordure. Mais une passante avait ensuite entendu des miaulements et avait appelé les pompiers. Un vétérinaire avait finalement conclu à un empoisonnement mais le chat baptisé Mickey avait été sauvé. Et il se porte bien aujourd’hui.

Le cas s’était d’abord soldé par un simple «rappel à la loi» à l’encontre du couple. «Après enquête par les services de gendarmerie et examen par deux magistrats, il s’est avéré qu’il n’y avait pas de dimension intentionnelle dans cette affaire», avait tranché la justice de Carpentras, expliquait «La Provence». Les deux jeunes gens «pensaient que le chat était mort. Ils ont pris des égards en l’enveloppant.»

«Nous reviendrons plus fort!»

Cette conclusion a été jugée inadmissible par l’avocate marseillaise Isabelle Terrin, spécialisée dans la défense de la cause animale. Selon elle Mickey est la preuve vivante que la cruauté envers les animaux n’est pas assez sanctionnée en France. «Il faut une répression plus sévère, sinon c’est une véritable autorisation qui est délivrée», avait-elle plaidé. Elle avait donc cité les trois personnes incriminées à comparaître. Audience prévue le 23 avril.

Mais hier, l’audience a été renvoyée au 1er octobre. «Le magistrat du parquet a affirmé que j’instrumentalisais la justice. On ne m’a jamais parlé comme ça en 28 ans de carrière», tonne l'avocate dans «La Provence» de ce mercredi. Dans le «Dauphiné», Isabelle Terrin parle d'un échange «musclé» avec le procureur. Et promet: «Nous reviendrons plus fort! Et Mickey sera avec nous!»

À suivre en octobre, donc. Mais quel que soit le verdict des juges, on imagine qu’ils risquent de ne pas apprécier la «manœuvre» consistant à venir avec un chat à la barre.

(Le Matin)