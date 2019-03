S'envolera, s'envolera pas? Peu avant 18 heures à Martigny, le vent soufflait par rafales violentes, comme il arrive parfois dans cette ville où sa puissance est redoutée.

Sur la Place centrale, une tente avait été montée depuis plusieurs jours. Bien qu'assurée par des plots de béton pesant environ 500 kilos, les assauts du vent l'ont d'abord déplacée, puis une ultime rafale l'a soulevée sous le nez des quelques automobilistes qui passaient par là.

Plus de peur que de mal finalement. Mais une fois encore, le vent a montré que dans la ville de Pascal Couchepin, il était le plus fort et se déjouait de tous les calculs. (Le Matin)