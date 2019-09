Au deuxième jour du procès du médecin de Pully à Vevey, le procureur général a livré un réquisitoire musclé et sans concession. Pour lui, le médecin de Pully a outrepassé toutes les règles de la pratique de l'art médical et gravement violé la loi ce jeudi 18 juin 2015. De même, il a décidé seul du sort de sa patiente de 86 ans, souffrant de graves pathologies cardiaques et pulmonaires, en enclenchant le processus qui allait la conduire à la mort. Morphine pour les douleurs, Dormicum pour la sédater, re-morphine et, enfin, l'injection létale de Rocuronium, autrement dit du curare.

«Il est sorti de son rôle de médecin»

«Dans les annales judiciaires vaudoises, cette affaire est exceptionnelle et unique. Je connais l'accusé depuis quatre ans, date de sa première audition. Des liens se tissent. Et si on me le demandait, je recommanderais certainement ce praticien, j'aurais plutôt confiance. Mais, ce jour-là, le prévenu est sorti de son rôle de médecin. Il était débordé par l'aspect émotionnel. C'est mon premier meurtrier en liberté», explique le procureur Eric Cottier.

«Il a supprimé la vie»

«Sur les seuls dires du mari angoissé à l'idée d'un transfert en EMS et de la fin de 60 ans de vie commune, il acquiert la conviction absolue que sa patiente est victime d'acharnement thérapeutique et qu'elle veut mourir. Il ne l'a pas vue depuis quatre mois...», poursuit l'accusation. «Il n'a pas raccourci la vie. Il a provoqué le décès. Il a supprimé la vie. Quand il vient à l'appartement du couple, il vient pour mettre son projet à exécution et vient effectivement abréger les souffrances de la victime. Nous sommes donc bel et bien en présence d'un meurtre.»

«On est en présence d'un comportement intentionnel. Limité par le cadre légal, le Ministère public requiert une peine ferme de 5 ans pour meurtre à l'encontre du médecin vaudois.

Le procès se poursuit avec la plaidoirie de la défense.

Evelyne Emeri

evelyne.emeri@lematin.ch