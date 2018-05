La Police cantonale fribourgeoise indique dans un communiqué avoir identifié et interpellé jeudi dernier, les quatre auteurs d’une tentative de brigandage qui avait eu lieu le week-end passé, à Marly. Les personnes arrêtées ont toutes reconnu les faits et ont été placées en arrestation provisoire.

Les faits remontent au samedi 28 avril 2018. La Police cantonale a été sollicitée pour une tentative de brigandage qui s’est déroulée à Marly, chemin des Epinettes. Alors qu’ils marchaient dans la rue, un homme et une femme de 66 ans ont été accostés par quatre jeunes inconnus. Deux d’entre eux, visiblement en possession d’armes de poing, les ont menacés en leur demandant de l’argent. Face au refus des victimes et éblouis par les phares d’une voiture qui passait par là, les quatre individus ont pris la fuite.

Suite aux signalements donnés, l’enquête de police a permis d’identifier les auteurs, à savoir deux hommes de 19 et 28 ans, domiciliés dans la région, ainsi que deux mineurs de 14 et 16 ans habitant la Broye fribourgeoise et vaudoise.

Les majeurs ont été dénoncés au Ministère Public. Quant aux mineurs, le fribourgeois a été placé en détention provisoire après audition par le Juge des mineurs et le vaudois sera déféré, après audition par le Juge fribourgeois, devant l’autorité des mineurs de son canton.