«J'ai entendu siffler les pneus, puis un gros choc. Je suis sorti tout de suite. Le jeune était déjà dehors de son véhicule, choqué, indemne. La conductrice de l’autre voiture était coincée dans son volant. J’ai coupé le moteur et desserré sa ceinture. Un jeune couple m’est venu en aide. Nous sommes parvenus à ouvrir le hayon. On s’est assis dans le coffre, on a détaché les enfants. Ils avaient mal. En attendant les secours, on a tenté de les rassurer avec leurs livres et leurs peluches.»

Un Fangio de 20 ans

Cet homme, qui raconte, travaille à proximité. Mardi dernier, vers 16 h, il est le premier à être arrivé sur la scène de crime. Parce que même s’il n’y a pas eu de morts, l’automobiliste fautif a eu un comportement criminel. Sa vitesse excessive, bien au-dessus des 80 km/h réglementaires, l’a empêché d’amorcer la courbe à droite après une rectiligne. Sa voiture s’est déportée sur la gauche et est venue s’encastrer dans la Peugeot qui arrivait en face. À son bord, une maman de jour de 28 ans et trois bambins: deux fillettes de 22 mois et 4 ans ainsi que leur frère de 7 ans, attachés à l’arrière dans leurs sièges enfants. Cette jeune femme travaille pour leurs parents depuis plusieurs années. Elle venait de quitter son domicile de Genolier pour aller profiter du beau temps avec les petits.

Le chauffard de 20 ans, qui vit également dans la région, n’a pas été blessé. À l’inverse, la nounou a dû être désincarcérée et stabilisée sur place avant d’être héliportée vers le CHUV. Elle s’y trouve encore. Elle a été opérée, souffrant de multiples fractures aux jambes. Ses petits protégés, eux, sont sains et saufs, exceptés un poignet cassé, des contusions et des dermabrasions.

Des blessures physiques légères en regard de la violence du choc. Un vrai miracle dont la maman des trois rescapés a pris pleine conscience. Une semaine après la collision, qui aurait pu décimer sa famille, elle se confie: «Je me suis concentrée sur eux, c’était la priorité. Ils sont indemnes. On a un ange gardien. Ils ont eu très, très peur. Mon fils n’a pas versé une larme, ma fille (de 4 ans) a pleuré et moi je ne dois pas m’effondrer devant eux. Je m’inquiète aussi beaucoup pour notre maman de jour, ce ne sont pas ses enfants, elle culpabilise, j’essaie de la tranquilliser. Pour l’instant, je n’arrive pas à repasser sur cette route. Et je n’ai pas voulu regarder les photos. Quand j’ai vu l’état des lunettes de mon fils…»

Coup de gueule

Si le couple est fortement ébranlé par cet événement, il tient à faire passer un message. «Je suis en colère contre le conducteur et tous ceux qui conduisent de manière irresponsable, qui ne savent pas adapter leur vitesse et maîtriser leur véhicule. Il ne s’agit pas juste d’un petit accrochage», souligne la mère des enfants. Elle confirme qu’elle et son époux ont porté plainte contre l’auteur de cette embardée. Ouverte d’office, l’enquête est en main de la procureure Sophie Köhli. (Le Matin)