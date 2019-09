Samedi vers 1h40 du matin, une équipe cynophile du peloton de surveillance et d'intervention de Rezé (Loire-Atlantique), repère une voiture qui roule tous feux éteints à Bouguenais. Elle tente de se porter à sa hauteur pour contrôler ses occupants mais, raconte «Presse Océan», le conducteur, au lieu de s'arrêter, poursuit sa route.

Ce n'est que près de 5 km plus loin, dans la commune voisine de Rezé, près de Nantes, que le véhicule sera intercepté. Les gendarmes constatent que les trois occupants de la voiture sont mineurs, âgés entre 14 et 16 ans, et donc sans permis. Les forces de l'ordre constatent également que la voiture porte des traces d'effraction. Il s'avérera qu'elle a été volée dans la soirée à Rezé. Les trois ados ont été placés en garde à vue et deux d'entre eux seront convoqués devant le juge des enfants pour une mise en examen.