Vendredi dernier, une montgolfière avec trois membres de l'émission «Thalassa» - dont la présentatrice Fanny Agostini - et le pilote à son bord a chuté dans les eaux du golfe du Morbihan. La préfecture maritime de l'Atlantique a indiqué que l'engin «volait à basse altitude» et que «le pilote se serait trompé dans une manoeuvre».

L'appareil est tombé à l'eau aux alentours de Sarzeau (F). Les passagers ont été transportés à l'hôpital de Vannes pour des contrôles. Mais fort heureusement, leurs blessures n'étaient que superficielles.

Fanny Agostini a publié sur sa page Facebook les images de la chute accompagnées d'un message: «Grosse frayeur sur le tournage de 'Thalassa' aujourd'hui dans le Morbihan. Merci pour tous vos messages, tout va bien!»

Et force est de constater que le moment a été angoissant. Sur la vidéo, on peut voir Fanny en pleine présentation, demandant à refaire une séquence. C'est alors que soudainement, la montgolfière vrille et percute la surface de l'eau qui s'engouffre dans la nacelle.

Se cramponnant tant bien que mal, après le choc, Fanny Agostini et son équipe parviennent à éviter de basculer. Mais on peut voir à l'expression de la journaliste que la peur a été au rendez-vous...

(Le Matin)