Dans deux semaines, cela fera trois ans jour pour jour que Ricardo Da Silva Neves perdait la vie dans des circonstances abominables. Sur son lieu de travail. En l’occurrence, la transformation d’une villa à la sortie sud de Nyon (VD). Un chantier qui prévoyait notamment la pose d’une nouvelle canalisation d’eaux usées. Debout au bord de la fouille qui venait d’être creusée (80 cm de large), le Portugais de 34 ans avait été subitement entraîné dans cette tranchée (profonde de 1,90 m à cet endroit), en raison de l’effondrement des parois. Une fosse dans laquelle l’ouvrier mourra asphyxié, recouvert par une masse de gravats entreposés à proximité immédiate…

En février 2017, à l’ouverture du procès du directeur de l’entreprise mandatée pour ces travaux (51 ans), du responsable du chantier (38 ans), et du maçon promu chef d’équipe le jour du drame (45 ans), la famille de Ricardo Da Silva Neves nous avait fait part de ses attentes. À savoir une reconnaissance de culpabilité, ne serait-ce que de l’un des trois coaccusés; tous des compatriotes.

En ce début d’été, les proches endeuillés ont de nouveau fait la route depuis le Portugal pour assister à la reprise des débats, agendée hier, le temps qu’une expertise technique soit réalisée. Ils ont vite déchanté: les trois avocats de la défense ayant d’emblée annoncé la couleur en rejetant les demandes d’indemnités des plaignants (soit 15'000 fr. pour chacun des deux parents, ainsi que le versement du soutien de 200 euros par mois que leur envoyait le défunt; et 30'000 fr. pour le tort moral subi par son fils unique, aujourd’hui âgé de 18 ans).

«On a l’impression que ce chantier était un peu olé olé»

Le rapport d’expert est pourtant clair: la principale cause de l’accident réside dans l’absence d’étayage de la fouille (qui plus est réalisée dans un terrain sableux et donc friable), alors que les normes de sécurité l’imposent pour toute fosse de plus de 1,5 m de profondeur. «Personne n’a jamais dit à mon client ce qu’il fallait faire ou ne pas faire», a plaidé l’avocat du chef d’équipe ad interim, Me Amédée Kasser. Et de reporter la responsabilité sur le directeur du chantier. Même discours du côté du patron de l’entreprise: «Mon mandant avait délégué une partie de ses compétences à cet architecte, qui est un peu la star par rapport aux deux autres – le Ronaldo de la sécurité», a lancé le défenseur du quinquagénaire, Me Pierre-Xavier Luciani, tout en invoquant «la faute à pas de chance». Le conseil du principal intéressé bottera en touche, arguant que son client n’aurait pas été «formellement engagé» pour gérer les aspects sécuritaires.

«À les entendre, on a l’impression que ce chantier était un peu olé olé, c’est choquant!» nous a confié l’avocate des plaignants, Me Ana-Rita Perez, après avoir martelé en plaidoirie que la fatalité n’y était pour rien dans cette affaire. Mais bien des «omissions, négligences et erreurs graves» commises par «des personnes irresponsables et inconscientes».

Verdict le mois prochain. (Le Matin)