En ouverture d'audience ce mardi matin à la salle cantonale de Renens, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de l'Est vaudois a accédé à la requête du procureur Stephan Johner, soutenue également par l'avocat de la famille de Gaëlle, Me Astyanax Peca. Le magistrat a demandé à se réserver le droit de soutenir l'aggravation des infractions déjà retenues. A savoir l'atteinte à l'intégrité sexuelle commise en commun. En clair, le principe de la tournante et d'une forme de viol collectif. «La Cour n'a pas de motif de l'écarter et se réserve d'en faire application», a précisé le président de céans, Franz Moos.

Expertise en alcoologie rejetée

En revanche, la requête déposée par Me Sarah Meyer, défendant le meneur présumé du groupe qui conteste avoir abusé de la jeune Valaisanne (ndlr. pas de liquide séminal et d'ADN retrouvés sur la victime contrairement aux trois autres prévenus), a été rejetée. Me Meyer demandait la mise en œuvre d'une expertise par un spécialiste en alcoologie sur la défunte afin de définir sa capacité de discernement – totale ou partielle – au moment des faits et, partant, la culpabilité, de son client. Les juges ont estimé que les éléments au dossier sur l'influence des substances ingérées par la défunte étaient parfaitement suffisants.

«Elle avait bu, mais elle était consciente»

Les déclarations du seul requérant, interrogé à ce stade des débats, sont si contradictoires qu'il donne déjà bien du fil à retordre au tribunal, au Ministère public et à la partie plaignante. Ce Tunisien de 31 ans, auquel il faut tout traduire – son français paraît s'être évaporé depuis la clôture de l'instruction –, ne se souvient pas, prétend autre chose ou ne sait pas pourquoi il a affirmé l'un ou l'autre élément pourtant capital avant le procès. A croire qu'il tente de couvrir ses potes et de charger celle qui n'est plus là pour s'exprimer, retrouvée sans vie dans le lac le 10 mars 2018. «La première fois, j'ai vu la fille près du foyer de l'EVAM (Établissement vaudois d'accueil des migrants, à Vevey). Elle avait un peu bu mais elle était consciente. Elle marchait correctement. Au lac, elle a sorti une bouteille d'alcool fort, elle voulait que je l'accompagne. J'étais avec mon copain (ndlr. l'Algérien de 29 ans, soupçonné d'être le leader du groupe).»

«Vu que c'était une femme, c'était normal»

«Arrivés près du lac, on était les 3. Gaëlle écoutait de la musique, elle voulait un joint. Elle en avait un. On l'a fumé. Après le joint, elle était en chaleur. Elle s'est approchée de moi, m'a enlacée et s'est mise à m'embrasser. Elle a voulu ouvrir mon pantalon. Elle me parlait de sexe, Elle voulait le faire avec moi», raconte le trentenaire. «Vu que c'était une femme, pour moi, c'était normal. C'était le week-end. J'avais bu et consommé de la drogue. Nous avons eu une relation sexuelle tous les deux. Après, elle s'est approchée de mon copain, il s'est éloigné quand elle a voulu. Il est revenu plus tard, il avait été chercher du papier à rouler. Après, c'est moi qui me suis éloigné. Mon copain ne m'a jamais dit s'il avait eu une relation sexuelle avec elle. Je n'ai rien vu.»

«Vous n'avez rien vu, c'est formidable!»

Confusion aussi dans l'ordre d'arrivée des deux autres coaccusés et d'un cinquième individu du Kosovo, qui ne comparaît pas. «On a continué à fumer et à boire. Elle marchait en titubant. Mes deux autres copains (ndlr. l'Algérien de 26 ans et le Marocain de 32 ans), je ne sais pas non plus s'ils ont eu une relation sexuelle avec elle. J'étais un peu loin. Elle buvait, elle riait.» «Vous n'avez rien vu, c'est formidable!», tonne le président Moos. «Elle voulait avoir une relation avec tout le monde», réplique le Tunisien sur la sellette. «Gaëlle n'est pas tombée sur une pierre mais à côté d'un mur. Elle était sur les genoux la tête appuyée sur le mur, elle voulait rester comme ça. Elle était très bourrée. A la fin, j'étais seul avec la fille. Je l'ai laissée pour aller chercher de la marijuana. Quand je suis revenu, il n'y avait plus que ses sacs. Je suis allé voir dans les deux toilettes, elle n'y était pas. J'ai jeté un coup d'oeil vers le lac. Il faisait trop noir.»

Le quatuor est prévenu, principalement, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d'omission de prêter secours et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. L'instigation à actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance est uniquement retenue contre le présumé meneur.

Le procès se poursuit.

