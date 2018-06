Romaine* a été découverte par une promeneuse, un matin de mars vers 7 h 20. Son corps sans vie flottait dans les eaux du Léman à quelques mètres du rivage, le long du quai Ernest-Ansermet, à Vevey. Dans un premier temps, les enquêteurs peinaient à reconstituer le déroulement des derniers instants de la malheureuse. La police cantonale avait alors diffusé un appel à témoins.

Confondus par leur ADN

Résidant à la fois sur la Riviera vaudoise et chez ses parents en Valais, la jeune transsexuelle de 27 ans a vécu sa dernière soirée avec quatre requérants d’asile de l’Établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM). L’enquête pénale a également permis d’établir formellement que la défunte était ivre. Elle était aussi en surdose médicamenteuse, en particulier d’antidépresseurs. Autrement dit, Romaine se trouvait dans un état manifestement altéré, extrêmement vulnérable et, partant, dans l’incapacité de donner son consentement.

Plusieurs témoins ont vu la victime sur un banc, le vendredi 9 mars vers 18 h, devant l’EVAM, situé en ville à l’avenue Général-Guisan. Elle y interpellait les réfugiés et lançait des «Fuck me», montrant ostensiblement son souhait d’avoir des relations sexuelles. Elle a ensuite quitté l’endroit avec deux migrants pour aller acheter des bières dans un commerce veveysan où on la voit (en vidéosurveillance) tituber, puis demander à être accompagnée vers le lac pour y fumer un joint. Deux autres requérants ont suivi. Les abus sexuels se sont déroulés près du Club d’aviron, non loin du lieu de sa découverte dans le lac le lendemain matin.

Trois suspects ont été confondus par leurs liquides séminaux et leurs profils ADN, retrouvés dans les parties intimes et sous les ongles de Romaine par les légistes. Face à l’évidence, ils ont avoué avoir entretenu des rapports sexuels avec la jeune femme. Ils chargent en revanche leur quatrième pote, qui les aurait incités à passer à l’acte. Ce dernier concède avoir juste embrassé la Valaisanne sur la bouche et lui avoir caressé la poitrine, mais conteste toute relation intime.

Laissée seule et en détresse

À ce stade, le quatuor est prévenu d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, ainsi que d’omission de prêter secours et d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les deux Algériens, le Marocain et le Tunisien ont entre 26 et 32 ans. Ils restent pour l’heure en détention provisoire afin d’éviter tout risque de collusion et de fuite.

Les dermabrasions retrouvées sur le corps de Romaine seront difficilement explicables. Elles peuvent provenir de son séjour dans l’eau ou d’une intervention humaine ante mortem. En outre, la malheureuse n’avait pas de lésions au niveau de ses parties intimes, ce qui tendrait à dire qu’elle n’a pas été abusée et était consentante. Pénalement, ce sera tout l’enjeu de l’accusation portée par le procureur Stephan Johner, puisqu’elle n’avait plus son discernement.

L’intervention d’un tiers n’est pas établie s’agissant de la chute de Romaine dans le lac. Trois réfugiés l’ont laissée seule sur le quai, alors qu’elle était en détresse, voire en danger de mort, tandis que le quatrième était parti, lui, chercher des cigarettes. Ce dernier prétend qu’à son retour la jeune femme avait disparu. Des recherches concernant le bornage des téléphones de tous les protagonistes sont en cours et pourraient susciter des rebondissements.

*Prénom d’emprunt (Le Matin)