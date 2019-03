Une voiture et une moto sont entrées en collision vendredi soir à C (BE). Le conducteur du deux roues a été grièvement blessé et transporté à l'hôpital par hélicoptère.

Après la collision, le motard est resté coincé sous une glissière de sécurité, avant d'être héliporté. Le conducteur n'a pas été blessé dans l'accident. La police cantonale bernoise précise samedi dans un communiqué que les raisons de l'accident restent à clarifier. (ats/nxp)