Pas de bol pour les producteurs de «Fort Boyard». Depuis une petite semaine, les ennuis s'accumulent pendant le tournage de la 30e saison anniversaire.

Mercredi dernier, on apprenait que les prises de vues du jeu de France 2 avaient dû être stoppées, en raison des conditions climatiques extrêmes sévissant dans la région.

Voici que ce week-end, France 3 a révélé que l'hélicoptère de la Sécurité Civile est intervenu au Fort Boyard ces derniers jours par deux fois, pour des opérations de secours auprès de l'équipe de tournage!

Le premier vol a été effectué pour un malaise. Le second pour une fracture, la nuit de jeudi à vendredi. Du jamais vu, selon un des secouristes: «Cela fait 15 ans que je travaille à La Rochelle et je n'avais jamais été appelé à Fort Boyard. Et là, deux interventions en deux jours!» De là à imaginer que cette 30e saison est maudite...

(Le Matin)