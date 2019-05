Le 23 mai 2018, un tragique accident choquait le Val-de-Ruz. Un enfant de cinq ans, qui accompagnait sa mère à la compostière de Boudevilliers (NE), se noyait dans un bassin de rétention. Héliporté à l'hôpital de l'Ile à Berne, le petit avait succombé à ses blessures peu après.

Entouré d'une barrière endommagée et recouvert de lentilles d'eau, le bassin, aux allures de terrain de foot, avait alors tout l'air d'un véritable piège mortel. Une instruction avait été ouverte pour déterminer les causes et circonstances de l'accident ainsi que déterminer à qui en irait la responsabilité. Mais selon la mère de l'enfant, interrogée par «Arcinfo», celle-ci serait «a priori terminée et le Ministère public devrait rendre une décision prochainement.»

«Prix de la vie»

Un an après les faits, la maman s'est confiée au quotidien neuchâtelois sur la vie sans son fils. «Je dirais qu’en un an, j’ai pris conscience du prix de la vie. Sa mort a enlevé de l’insouciance au quotidien de notre famille. Le plus difficile, c’est le manque de remise en question. Avec son frère, il nous poussait sans cesse à nous interroger. Sans lui, j’ai peur de ne plus avancer aussi vite.»

Cette dernière a choisi de parler ouvertement du drame qui a touché sa famille. Sur internet, elle tient même un blog où elle partage son expérience. Le but: «lever le tabou qui cerne le deuil parental» et apporter du soutien à ceux qui vivent la perte d'un enfant. «Perdre un enfant isole [...] Les rapports humains sont alourdis. Le malaise des gens se répercute sur vous. Certains collègues vous évitent pour ne pas devoir aborder le sujet...»

Et pourtant, la maman explique que «c'est tout le contraire qu'il faut faire [...] Être spontané. Partager ce qu’on ressent. Demander comment être utile. Les liens humains se sont beaucoup perdus.» (Le Matin)