Cela fait un peu cliché, mais cette histoire rocambolesque dans un sauna s'est déroulée en Suède la semaine dernière. Plus précisément dans le quartier de Rinkeby, à Stockholm. Un policier, en congé, se relaxait donc dans un spa lorsqu'il a reconnu l'un de ses voisins, raconte le «Daily Mail». Il s'agissait d'un délinquant toxicomane qui avait fui après avoir été condamné à une peine de prison. L'homme en cavale a également reconnu le policier mais n'a pu lui échapper, même si l'on ne sait pas précisément comment s'est déroulée l'arrestation.

Sur sa page Facebook, la police de Rinkeby se contente de dire que «notre cher collègue a su garder la tête froide même s'il faisait chaud. Il est plus facile d'agir lorsque vos collègues sont avec vous, ainsi que tous vos outils et équipements. Mais lui était aussi dépouillé qu'on peut l'être - à plus d'un titre.» Et de conclure par ce terrible avertissement aux malfrats: «Nous sommes partout. Même si vous ne nous voyez pas, nous sommes là.» (Le Matin)