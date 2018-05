Le corps de Mireille Knoll, 85 ans a été retrouvé le 23 mars dernier frappé de 11 coups de couteau et en partie carbonisé dans son appartement du XIe arrondissement de Paris, où elle vivait seule.

Le meurtre de cette femme juive - qui en 1942 avait fui Paris avec sa mère échappant ainsi à la plus grande rafle de juifs en France durant la Seconde guerre mondiale - avait bouleversé le pays. Au point qu'une marche blanche contre l'antisémitisme était organisée à Paris et dans d'autres villes en sa mémoire.

Deux suspects - Alex C. (22 ans), cambrioleur récidiviste, et Yacine M. (28 ans), voisin de la vieille dame - ont été écroués pour «homicide volontaire à caractère antisémite». Mais, cette thèse semble rejetée au profit de celle du crime crapuleux.

Alex C., qui dans un premier temps avait évoqué le mobile antisémite, a changé sa version des faits, selon «Le Parisien» qui s'est procuré la dernière audition du jeune délinquant. Ce dernier a expliqué que son complice, «qu’il accuse d’avoir porté les coups mortels», aurait eu une discussion avec l'octogénaire «sur la guerre de 39-45, l’extermination des juifs et la libération de l'Algérie». Yacine M. n'aurait «finalement pas reproché à la victime les moyens financiers et la bonne situation des juifs».

Il est «athée»

Entendu par une juge le 13 avril dernier, Alex C. a assuré qu'il était «athée» et qu'il «pense pas non plus que Yacine M. ait tué Mireille Knoll parce qu’elle était juive», a relaté le quotidien. Durant cette audition, il a également «évoqué une possible vengeance de son ami, exacerbé par l’alcool et la paranoïa». Pour preuve, il a raconté une conversation surprise entre Yacine M. et la dame. «Tu vas me le payer, j’ai pas été à l’enterrement de ma sœur. Tu m’as balancé […]», aurait-il dit. A son tour, Mireille Knoll aurait rétorqué: «Laisse-moi tranquille, je n’ai rien à voir par rapport à la mort de ta sœur.»

En effet, Yacine M. n'a pas pu assister à l'enterrement de sa sœur en Algérie - décédée des suites d’un accident vasculaire cérébral - parce qu'il était incarcéré pour harcèlement sexuel. Il avait notamment fait des avances sexuelles et touché la cuisse de la fille (12 ans) de l’aide-soignante de Mireille Knoll dans une des chambres de l'octogénaire.

«Elle a payé pour ce qu’elle a fait»

Alex C. a également rapporté durant son audition que Yacine M. lui avait dit, après avoir poignardé et étranglé la femme: «Regarde, elle n’est plus en vie, elle a payé pour ce qu’elle a fait.»

Pour son avocat, «la justice est allée trop vite sur le mobile antisémite». Et de préciser: «Mon client ne connaissait pas Mireille Knoll alors que Yacine M. entretenait un contentieux avec elle». Cette observation est contestée par l'avocat de la famille Knoll pour qui la thèse antisémite se tient «à partir du moment où il est confirmé qu’Allah Akbar a été proféré par Yacine M. au moment d'égorger Mireille Knoll».

Ce mardi, Yacine M. doit être entendu sur les nouvelles révélations de son ami. (Le Matin)