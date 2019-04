«Je croyais l’avoir perdue pour toujours», témoigne le père sur sa page Facebook

Selon «L'Alsace», cet habitant de Bischwiller (F) devait récupérer sa fille de 4 ans dimanche dernier en gare de Strasbourg. Cette dernière voyageait seule depuis Rennes grâce au service d'accompagnement d'enfants de la SNCF.

Mais à l'arrivée du train en gare, aux alentours de 19h, la fillette ne descend pas sur les quais. «Désolée Monsieur, on a perdu votre fille», lui explique alors une animatrice du service, lui tendant la valise de la petite. Elle est descendue du train entre Paris et la Lorraine.»

Dans sa publication sur Facebook, le père raconte son émotion au moment de cette annonce des plus inquiétantes. «Le monde s’écroule, tu n’entends plus rien, tu sors de ton corps et tu n’es plus rien, tu vois juste son visage devant toi, cela ne dure que quelques secondes.»

Il a finalement pu récupérer sa fille une heure plus tard, revenue à Strasbourg par un autre train. Mais loin d'en rester là, il a déposé une plainte lundi auprès de la gendarmerie de sa commune de Bischwiller, pour «que ça n’arrive pas à d’autres enfants».

(Le Matin)