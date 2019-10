Le matin du 5 octobre dernier, à Brandon, un village du comté de Durham, au nord de l’Angleterre, des policiers sont venus frapper à la porte de Martin Craig, 32 ans. Ils lui ont annoncé qu’ils venaient d’interpeller un homme d’une quarantaine d’années qui avait tenté de cambrioler sa voiture, une Renault Kangoo.

Son véhicule était parqué devant son domicile mais Martin Craig n’avait rien remarqué ni entendu. Par contre l’Anglais possède une caméra de surveillance. Avec les agents, ils ont donc visionné les images du matin même. Et? «On a tous rigolé», explique le jeune homme dans les médias britanniques.

On vous laisse découvrir pourquoi dans la vidéo ci-dessus, qu’il a postée sur Facebook. Mais disons qu’on tient un des cambrioleurs les plus ridicules de la planète. On pourrait dire aussi que de nos jours, pour une brique t’as plus rien…

RM