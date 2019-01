Une Écossaise souffrait de sévère sécheresse à un œil. Mais on lui a donné une crème contre les problèmes érectiles… La malheureuse l’a appliquée. Et a souffert de lésions oculaires.

Cet étrange cas est le sujet d’une publication dans la revue médicale «BMJ Case Reports». La femme, non identifiée, a vu sa paupière gonfler et sa vue se brouiller. Elle a finalement été traitée avec des antibiotiques, stéroïdes et lubrifiants et a pu être guérie en quelques jours. Mais elle a continué à souffrir d’érosions cornéennes récurrentes.

Médicaments presque homonymes

Comment est-ce possible? À cause des noms très proches des deux remèdes. Celui que cette femme aurait dû recevoir, contre la sécheresse oculaire, se nomme VitA-POS. Tandis que la crème censée redonner de la vigueur aux messieurs s’appelle Vitaros. Or l’ordonnance avait été rédigée – voire griffonnée – à la main et une confusion a eu lieu. C’est la raison pour laquelle le cas a été rendu public: pour sensibiliser la population et les professionnels à de possibles erreurs quand deux médicaments s’approchent de l’homonymie

La revue «Optometry Today» note qu’entre le médecin, le pharmacien et le patient, il est anormal que personne ne se soit aperçu de l’erreur. Mais suggère une piste: lorsque l’ordonnance est manuscrite, le nom du médicament pourrait être inscrit en majuscules bien lisibles. La malheureuse Écossaise serait probablement d’accord. (Le Matin)