«C'est toujours difficile pour une famille endeuillée d’admettre que la mort de l’un des siens ne vaut que des peines pécuniaires avec sursis…» Me Ana-Rita Perez est le conseil des proches de feu Ricardo Da Silva Neves, ce Portugais de 34 ans tué par asphyxie sur le chantier de transformation d’une villa, à la sortie sud de Nyon (VD).

Il y a trois ans quasi jour pour jour, ce père d’un ado avait été recouvert d’une masse de terre après avoir été entraîné au fond d’une fouille. La semaine dernière, le directeur de la société de construction mandatée pour la pose d’une nouvelle canalisation d’eaux usées (51 ans), l’architecte responsable des travaux (38 ans) et le maçon promu chef d’équipe le jour du drame (45 ans) avaient tous clamé leur innocence.

Au final, le Tribunal vaudois de La Côte a décrété que chacun des coaccusés – des compatriotes de la victime – devait être reconnu coupable d’homicide par négligence. Et condamné, respectivement, à 1800 fr., 5600 et 600 fr. avec sursis. Si la procureure Marlène Collaud avait également requis des jours-amendes, les trois juges ont décidé d’en réduire le nombre: d’un quart pour le patron de l’entreprise, de 11% pour le directeur du chantier et de deux tiers pour le contremaître d’un jour. La représentante du parquet n’a en revanche pas été suivie sur le prononcé d’une amende de 1500 fr. pour chacun, à titre d’amende immédiate. Arrêtés à 38 915 fr., les frais de justice (qui incluent l’indemnité due à Me Perez, soit près du tiers du montant) devront être réglés solidairement par chacun des condamnés.

Pas de place pour la fatalité

«Le plus important pour mes clients était que quelqu’un assume une responsabilité par rapport à ce qui est arrivé», reprend l’avocate des plaignants. Laquelle a obtenu un tort moral de 15 000 fr. pour chacun des deux parents de Ricardo Da Silva Neves et 30 000 fr. pour son fils unique, aujourd’hui âgé de 18 ans. Le tribunal a renvoyé la famille à saisir la justice civile pour déterminer si les trois Portugais devront également être astreints à verser les 200 euros mensuels que leur envoyait le défunt. Pas de place pour la fatalité, donc. Si les parois de la fouille se sont effondrées, c’est bien parce que ladite fosse – creusée dans un terrain friable – n’était pas étayée, et parce qu’une camionnette avait été stationnée aux abords immédiats de la tranchée.

Un défaut de sécurisation du chantier dont les trois accusés seraient coresponsables, directement ou indirectement. «On est d’accord sur le fait que rien ne marchait dans cette entreprise, mais je trouve personnellement injuste que mon mandant soit condamné, sachant que sa position se situait tout au bas de l’échelle», réagit le défenseur du quadragénaire promu d’un jour, Me Amédée Kaser. «On lui a prêté des compétences qu’il n’avait pas, et que l’on pouvait difficilement lui reprocher de ne pas avoir.» L’homme de loi dit cependant comprendre que chacun se soit vu sanctionner «un comportement consistant à déclarer devant un tribunal qu’ils n’y sont pour rien, alors que cet accident ne doit rien au hasard».

L’affaire pourrait bien être rejugée en appel. (Le Matin)