Un fléau biblique a-t-il frappé la «Ville du péché»? Selon le «Las Vegas-Review Journal», des millions de sauterelles déferlent dans les rues de la cité du Nevada depuis vendredi dernier.

Mais aussi effrayant soit-il, ce phénomène n'a rien d'anormal. Interrogés par le journal américain, des entomologistes expliquent que ce type d'invasion peut survenir à la suite d'un hiver ou d'un printemps pluvieux, propice aux naissances massives de Trimerotropis pallidipennis (sauterelles à ailes pâles) dans le sud de l'état.

Les spécialistes ajoutent que ces insectes, endémiques des déserts d’Amérique du Nord à l’Argentine, sont en pleine migration à cette période de l'année et sont attirées par les sources lumineuses telles que l’éclairage public, ce qui explique ces nuées présentes à Las Vegas.

Et si les images de cet invasion ont pu créer un vent de panique sur les réseaux sociaux, ces sauterelles ne sont toutefois pas dangereuses. Elles ne mordent pas, ne sont pas porteuses de maladies et n'attaquent pas les récoltes et autre végétation.

Selon les prévisions des entomologistes, ces nuées devraient demeurer dans la Ville du Jeu pendant près de deux semaines.