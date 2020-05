La police cantonale bernoise a fermé durant quelques heures ce lundi matin au trafic les principaux axes routiers de la commune de Pieterlen (Perles), à quelques kilomètres de Bienne, en raison d'une alerte à la bombe. La traversée du village n'étai plus possible.

De nombreuses forces de police et des pompiers étaient sur place. Pour des raisons de sécurité, une grande zone avait été évacuée et bouclée par précaution. Mais, à 12 h 20, la police bernoise a informé qu'aucune situation dangereuse n'a été constatée et que la fermeture préventive de routes allait être levée. Elle a toutefois précisé que l'enquête se poursuit sur les origines de cette alerte.

Michel Pralong