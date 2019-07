Les Beerepoot, une famille chrétienne australienne vivant en Tasmanie, refusent de payer leurs impôts. Pour des motifs religieux, affirment-ils. Ils ont tenté de défendre leur point de vue lors de leur procès, qui s’est tenu mercredi. «Transférer notre allégeance de Dieu au Commonwealth reviendrait à se rebeller contre Dieu et donc briser le premier commandement», a plaidé Rembertus Cornelis Beerepoot.

Payer des impôts est «contre la volonté de Dieu», a continué M. Beerepoot, relate la BBC. «Nous pensons que la constitution affirme le fait que le Commonwealth est dans la juridiction de la loi de Dieu tout-puissant et que la loi de Dieu tout-puissant est la loi suprême de ce pays», a-t-il enchaîné, selon ABC News.

Des malédiction sur l'Australie

Rembertus Cornelis Beerepoot a encore précisé que ne pas reconnaître la loi de Dieu comme «loi suprême» de l’Australie avait déjà eu des conséquences très concrètes. «Alors que nous sortons de la juridiction de Dieu, ce pays a reçu des malédictions que nous voyons déjà sous forme de sécheresses et d’infertilité», a-t-il lancé.

Aussi surprenants qu’ils puissent paraître, la Cour Suprême de Tasmanie a écouté les arguments de Rembertus Cornelis Beerepoot et de sa sœur Fanny Alida, qui gèrent une ferme vendant du miel et différents produits liés à l’apiculture.

«Tu ne payeras point d’impôt»...

Le juge Stephen Holt s’est d’abord placé sur le même registre. Mais a expliqué en somme ne pas trouver dans la bible des arguments contre les contributions publiques. «Vous ne pourrez pas me trouver dans les écritures un passage indiquant «tu ne payeras point d’impôt», a-t-il lancé aux accusés. Avant d’estimer que les affaires civiles et la loi de Dieu «opéraient dans différentes sphères».

Le juge Holt a tenu à indiquer qu’il pensait que les prévenus étaient sincères dans leur démarche. Mais il est ensuite revenu plus terre à terre car les Beerepoot ne se sont plus acquittés de leurs dus depuis 2011. Le frère et la sœur ont donc été condamnés à payer leurs dettes fiscales, les frais administratifs et divers intérêts. Soit 1,6 million de dollars australiens chacun – un peu plus de 1,1 million de francs. Et ce quelle que soit la volonté de Dieu.