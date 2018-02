«Ces garçons aux regards qui nous hantent, photographiés de face et de dos, les bras derrière la nuque, nous renvoient aux pires heures de l’humanité. Personne ne peut garantir que ces images ne sont pas visionnées en ce moment même par un pédophile suisse ou allemand, assis devant son ordinateur.» Lors du vibrant réquisitoire de la procureure Yvonne Gendre, hier au Tribunal de Bulle (FR), il a été question des «enfants du monde», selon une formule de l’ONU: les enfants de la rue et de la guerre, «victimes des mauvais traitements et de l’exploitation». Mais aussi de «l’honneur» de notre ordre judiciaire.

«Vous pouvez rendre la plus belle des justices, pour les démunis», a lancé la représentante du ministère public à l’adresse des cinq juges chargés de déterminer la culpabilité de Matthias*, le pédophile récidiviste aujourd’hui âgé de 73 ans. Condamné en 1980 à 1 an de prison avec sursis pour des abus sur mineurs (incluant des rapports sexuels et des photos de nus) dont il avait la charge – en qualité d’éducateur – dans le canton de Fribourg. Puis, par le Tribunal de Sion, en 1991, à 2 ans ferme. Pour attouchements sur des ados – dont les fils de deux compagnes successives –, du temps où le pervers s’était reconverti en organisateur de camps et d’activités sportives à Anzère. Réfugié en Thaïlande pour tenter de fuir sa condamnation, celui qui était alors quadragénaire avait été retrouvé à Pattaya – cité balnéaire à 135 km au sud de Bangkok – par la police valaisanne, qui avait obtenu son transfert en Suisse pour qu’il purge sa peine, dont il était ressorti après seulement 15 mois. Pour s’exiler de nouveau en Asie du Sud-Est, où il sévira durant dix-huit ans. Jusqu’à son déménagement en catastrophe à Bulle, fin 2014, traqué par les autorités thaïlandaises cette fois. Malgré un acquittement prononcé la même année par la Cour de Pattaya, en lien avec des abus présumés sur un garçon de 13 ans en 2005 (lire la genèse de l’affaire dans «Le Matin» de mercredi).

Bar gay devenu «pédoclub»

Incarcéré depuis trois ans, après avoir été mis sur écoute par la police fribourgeoise, cet Alémanique né à Sursee (LU) d’un père lucernois et d’une mère gruérienne n’est pas seulement accusé d’actes sexuels avec des enfants ou de pornographie, mais également de traite d’êtres humains. Sur plus de 80 mineurs, contraints de servir de modèles à 5000 photos pédopornographiques, et à se prostituer au Gentlemen’s Club, le bar gay pour touristes de Pattaya que Matthias avait acquis en 1991.

Un cas «emblématique de la traite des enfants», a estimé hier la procureure Gendre. Pourtant, la magistrate a renoncé à requérir la peine maximale de 20 ans de prison, que le droit suisse prévoit pour condamner des faits pourtant qualifiés par elle-même d’«extrêmement graves». Et malgré un risque de récidive jugé élevé par l’expert-psychiatre.

Au final, la représentante du parquet a demandé une condamnation à 16 ans de réclusion, ainsi qu’une peine ferme de 360 jours-amendes (soit l’équivalent d’une année de peine privative de liberté en cas de non-paiement), assorties d’un traitement ambulatoire visant à soigner sa déviance pathologique.

Motifs invoqués: la relative ancienneté des faits incriminés. À partir de l’an 2000, les clichés pédopornographiques argentiques des années 1990 n’ont pas été conservés. De plus, le septuagénaire est désormais «isolé de l’environnement auquel il tenait». Autrement dit: la perte de son statut social de riche Occidental, considéré comme le bienfaiteur du village proche de Pattaya où il avait fait construire une maison avec piscine. La seule de ce hameau de 150 habitants. Il avait aussi financé des infrastructures, le bus permettant aux enfants d’aller à l’école, leurs beaux uniformes scolaires, des habits, téléphones portables… ou de «l’argent de poche». Jusqu’aux préservatifs et lubrifiants.

«Comment pouvaient-ils dire non à l’homme fort de Nonghoï, dont les villageois voulaient en faire leur chef? Celui qui était l’employeur de la mère de certains d’entre eux? Pouvaient-ils se plaindre face au silence des parents, à la complaisance de certaines mères, ou lorsqu’il s’agit de ramener de l’argent à la maison?» a détaillé Yvonne Gendre. «Et les enfants des rues de Pattaya, pouvaient-ils se révolter lorsque l’argent remis par celui qui les asservissait était leur seul espoir?» Dans les chambres de passe du Gentlemen’s Club, en plus d’une photo du sommet gruérien du Moléson, Matthias y avait déposé des ours en peluche, un poster du dessin animé de Disney «Le roi lion» et une grande télévision diffusant des films pornos.

Durant le règne de l’Alémanique, le bar gay était surtout devenu un «pédoclub». La formule est de Me Jérôme Magnin, le conseil de l’un des trois Thaïlandais (aujourd’hui âgés de 26 à 27 ans) à avoir eu le courage de déposer une plainte. «Che» (son nom d’alias) apparaît sur plus de 300 images pédopornographiques de l’ex-éducateur et moniteur, dès l’âge de 10 ans. Le garçon a été incité à se prostituer au Gentlemen’s Club jusqu’à ses 21 ans. «Il ne vous pardonne pas de l’avoir trahi!» lancera l’homme de loi à l’Alémanique. «Ces photos peuvent réapparaître à tout moment…»

«Ça vous fait rire, monsieur?!»

«Ça vous fait rire, monsieur?! Tant mieux pour vous…» a soupiré pour sa part Me Thomas Collomb, avocat du jeune «Boy», après avoir raconté comment son client avait refusé les avances du prévenu. «Vous n’êtes pas un être humain mais un monstre.» Côté défense, Me David Aïoutz a commencé par déplorer l’attitude «maladroite» de son client, qui a eu l’art de s’enfoncer au cours de ses interrogatoires successifs, en donnant des réponses «naïves et stupides». Si la production des milliers de clichés pédopornographiques par son client n’est pas contestée, les rapports sexuels entretenus avec certains enfants ne sont pas établis par d’autres éléments de preuve que les témoignages. Bien que nombreux, ils sont contredits par d’autres. Verdict d’ici à la fin du mois.

*Prénom d'emprunt (Le Matin)