Le bush du sud australien ne se caractérise pas la densité de sa population, c'est le moins que l'on puisse dire. S'y perdre n'est donc pas une mince affaire.

C'est ce qui s'est produit dimanche dernier, rapporte BBC.com, lorsque Deborah Pilgrim, 55 ans, s'est un peu trop éloignée de son campement et s'est vue incapable de rejoindre son groupe. A un moment donné, Deborah a atteint les limites d'une propriété mais sans âme qui vive à la ronde. Et pour cause, son propriétaire réside à 70 kilomètres de là. La quinquagénaire ayant repéré une caméra de sécurité, elle a alors entrepris de travailler la terre pour inscrire un énorme «SOS» sur le sol. Bien lui en a pris, son message a fini par être repéré et les secours ont été alertés.

Le «SOS» de Deborah capturé par une caméra de surveillance. (Photo: South Australia Police)

Suite au déploiement d'un vaste dispositif de recherche, Deborah a été retrouvée en bonne santé dans la nuit de mardi, non loin de Sedan. Elle sera restée seule au monde trois jours durant.

Elle peut désormais mesurer sa chance: non seulement Deborah a trouvé une source d'eau potable pour soulager sa soif mais ce n'est que très récemment, après une série d'intrusions, que le propriétaire de la parcelle a fait installer des caméras de sécurité, dont celle qui l'a sauvée.

JChC