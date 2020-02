Les parties se sont parlé avant l'audience de ce mardi matin afin de simplifier l'instruction tenue devant le Tribunal correctionnel d'arrondissement de La Côte, à Nyon (VD). Le cadre bancaire vaudois a choisi d'admettre l'intégralité des faits qui lui sont reprochés par la justice pénale. Le 13 mai 2016, au volant de sa voiture, il renversait une femme de 52 ans qui traversait en dehors d'un passage piéton à l'avenue de Lonay à Morges. La piétonne était décédée quelques jours plus tard au CHUV.

En état d'ébriété (ndlr. 1,82 ‰ évalué au moment du drame), plutôt que de prêter secours à la victime gisant inconsciente sur la chaussée, le conducteur, 43 ans aujourd'hui, avait pris la fuite et était allé dormir chez ses parents vivant dans la région. Le lendemain, grâce à des témoins, la police cantonale vaudoise l'interpellait et l'arrêtait. Il fera 19 jours de détention provisoire.

«Je ne nie pas mon comportement»

L'on apprend ainsi en audience que le quadragénaire était aux prises avec des problèmes d'alcool bien avant la tragédie au point de suivre actuellement un programme avec le Service des automobiles et de la navigation (SAN) – il ne conduit plus depuis l'accident – et une thérapie auprès d'une psychologue. «Je suis très conscient des conséquences de cette soirée tragique. Pour sa famille, surtout pour son papa qui doit être là aujourd'hui. Je ne nie pas mon comportement, à savoir avoir pris le volant après avoir consommé de l'alcool», concède le chauffard.

«S'agissant de mon permis de conduire dont j'ai besoin pour mon travail et ma vie privée, je n'étais pas à l'aise d'aller le récupérer. C'est un choix personnel vis-à-vis des personnes impliquées. J'ai été au SAN. Depuis janvier, j'ai des rendez-vous une fois par mois. Je fais aussi des contrôles capillaires. Je dois être abstinent. Mais ma priorité reste le jugement. Je m'engage à ne plus jamais prendre le risque de consommer et de conduire.»

«Je n'ai pas d'explication»

Au-delà des aspects techniques, la procureure Laurence Boillat demande à entendre le prévenu sur comment il vit cet événement et quelle leçon il en a tiré. L'accusé s'exécute, s'accrochant à un texte fraîchement écrit: «Il n'y a pas un jour sans que j'y pense. A l'intérieur, on n'a plus rien. Je me suis accroché à mes trois enfants. Je dois faire face. Je suis dans une machine à laver. J'encaisse les coups. C'est très difficile de m'exprimer au papa de la victime. Je ne peux être que maladroit. Aucun mot ne pourra lui enlever sa tristesse et sa colère. Une vie brisée. Combien je suis désolé de ce que je vous fais subir.»

«En conditions normales, je suis convaincu que je me serais arrêté. Je n'ai pas d'explication. Je ne vous connais pas (ndlr. s'adressant toujours au papa de la défunte). Comment allez-vous? Ai-je bu un café à côté de vous? Vous ai-je croisé dans la rue? Pourrais-je un jour vous parler? Je désire juste m'excuser. Je vous demande pardon. La leçon que j'en tire, c'est que j'ai un devoir pour le futur vis-à-vis de sa fille et de son père. Je ne suis plus le même.»

Pas de prison requise

Le Ministère public renvoie ce père de famille pour homicide par négligence, conduite en état d'ébriété qualifiée, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et violation des obligations en cas d'accident. Le conseiller bancaire a gardé jusqu'ici la confiance de son employeur. Après sa détention, la Direction générale de la banque a décidé de le réintégrer. Le poids du jugement à venir influera-t-il sur l'avenir professionnel du prévenu? Un témoin de la banque n'a pas caché à la barre qu'un point de situation serait fait une fois le verdict connu s'agissant de son avenir professionnel.

Le Parquet requiert une peine pécuniaire, pas de peine privative de liberté. Soit 360 jours-amendes à 80 francs avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'une amende de additionnelle de 2000 francs.

