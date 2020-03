Le procès de deux femmes accusées d’avoir mordu, griffé et frappé un pilote de Swiss s’est terminé ce jeudi en Angleterre dans un certain chaos. La fille a été condamnée. La mère s’est mise à hurler des insanités.

Comme nous le relations, les faits s’étaient déroulés lors d’un vol de Swiss entre Zurich et Londres en mai 2019. Deux Londoniennes, une femme de 23 ans et sa mère de 53 ans, s’étaient disputées à l’embarquement avec des membres d’équipage car elles refusaient de placer leur poussette en soute.

Bagarre dans le cockpit

Après l’atterrissage à Heathrow la situation avait dégénéré lorsque le capitaine s’était interposé. La fille «a attrapé le capitaine par la main et l’a poussé dans le cockpit. Il y a eu une bagarre. Elle s’est retrouvée sur le capitaine. La mère est également entrée dans le cockpit et a donné des coups de pied au capitaine alors qu’il était au sol», selon le récit de la procureure. Le pilote ayant au final subi «des égratignures au visage et au bras et une morsure au haut du bras»…

Les deux accusées ont plaidé non coupable. Mercredi, leurs avocats ont avancé que leurs clientes n’avaient fait que «se défendre». Ils ont lu des déclarations écrites par les deux femmes.

«Tentative désespérée pour respirer»

«Le capitaine m’a tiré les cheveux et m’a traîné au sol. Je me suis retrouvée par terre avec lui à genoux sur moi, pesant de tout son poids», a affirmé l’accusée de 23 ans, disant qu’elle avait été pétrifiée par la peur. «Dans une tentative désespérée pour respirer, j’ai utilisé mes dents pour essayer de le dégager de moi.» Quant à sa mère, elle a expliqué qu’elle pensait que la vie de sa fille était en danger.

«Une merveille de calme»

Ces versions n’ont cependant pas convaincu le tribunal d’Uxbridge, dans l’ouest londonien. Qui, outre les différents témoignages, a pu s’appuyer sur des images de la «bagarre».

Selon le compte rendu du «Daily Mail», le capitaine, a estimé la juge Wright, a «essayé de se protéger d’une femme très bruyante et très en colère». Le pilote, selon la justice, est resté très professionnel. «C’est une merveille que le capitaine a réussi à rester aussi calme malgré un assaut très violent», a même souligné la juge.

Outrée, elle se met à hurler

La fille a donc été reconnue coupable d’agression. Mais pas sa mère. La justice a estimé qu’elle n’avait pas suffisamment d’éléments pour démontrer qu’elle aurait donné des coups de pied au pilote. Et que même si elle l’avait fait elle aurait pu légitimement penser qu’elle devait intervenir pour protéger sa fille.

La justice anglaise a infligé 4 mois de prison avec sursis à la jeune femme, qui devra en outre respecter un couvre-feu et rester chez elle de 19 h à 7 heures du matin durant six mois. Elle doit encore dédommager le pilote agressé à hauteur de 1000 livres et s'acquitter de 1500 livres de frais de justice.

Ce verdict a outré sa mère, précise encore le «Daily Mail». Elle s’est mise à hurler: «Adolf Hitler dirige encore l’Angleterre, Mussolini dirige encore l’Angleterre!» Des policiers l'ont sortie de la salle d’audience.

Renaud Michiels