Il a plu des billets de banque samedi dans les rues d'un quartier populaire de Hong Kong, une initiative revendiquée par un jeune spécialiste des cryptomonnaies qui voulait «aider les pauvres» et qui a été arrêté dimanche.

Des passants ont filmé samedi dans le quartier de Sham Shui Po avec leur téléphone portable des billets voletant depuis le sommet d'un immeuble jusqu'au sol où les gens tentaient de les attraper.

