Ainsi, un Géorgien de 40 ans a été gravement blessé par deux compatriotes samedi soir sur une place de grillades à Triboltingen (TG). La victime présentait plusieurs coupures et autres blessures.

A Sevelen (SG), également samedi soir, un homme de 37 ans a été agressé à coups de couteau. L'auteur présumé, un Macédonien de 41 ans, a été arrêté. A Biberist (SO), la police a découvert un blessé grave non encore identifié. Les auteurs ont pris la fuite.

Aussi à Bienne

A St-Gall, c'est un jeune de 18 ans qui a été dévalisé et blessé au couteau par des individus de couleur. Une bagarre impliquant plusieurs de ces derniers a éclaté deux heures plus tard et la police a ici aussi récupéré un homme gravement atteint, gisant à terre.

Même scénario près de la gare de Bienne dans la nuit de vendredi à samedi, où un groupe a détroussé et blessé un malheureux qui a dû être secouru par la police. (ats/Le Matin)