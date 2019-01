La vidéo a été vue plus de 850 000 fois. Elle a été prise vendredi dernier, lorsque deux policiers sont arrivés au domicile de celui qui filmait, à Shiloh Estates, dans l'Arkansas. Ils répondaient à l'appel d'une femme qui évoquait un chien agressif. Elle les a alertés après être elle-même allée menacer le chien avec son arme.

Le propriétaire du chien, quand il a vu les véhicules de police arriver près de sa propriété, a sorti son téléphone pour filmer l'intervention. On y voit l'un des agents approcher et deux petits chiens lui tourner autour en jappant. C'est alors que, sans prévenir, il tire sur l'un d'eux, qui se tord de douleur en poussant des cris. Le propriétaire n'en revient pas et lui demande ce qui lui a pris. Il dit également qu'il aurait même pu le blesser en tirant sur le chien, ce à quoi le policier répond que non, il a touché ce qu'il visait, à savoir l'animal qui, estime-t-il, s'est montré agressif.

Officer in Conway AR shot a innocent dog on private property without a warrant! just a stray dog wanting attention and barking like any other didn’t even kill the dog just left it to suffer. Total bullshit. Prayers to the owner who just lost their dog:( pic.twitter.com/lXYKk06ehG