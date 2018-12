La police neuchâteloise rapporte que mercredi à 4 heures, un automobiliste de la Chaux-de-Fonds âgé de 31 ans circulait sur la H20 en direction de Neuchâtel sur la voie de droite. «Quelques centaines de mètres après l'entrée de Malvilliers, il a perdu la maîtrise de son véhicule et est venu heurter la barrière de sécurité du côté droit de la route,l'endommageant sur 17,60 m », indique avec précision la police.

Suite à cela, le conducteur a continué sa course sur la voie de gauche, a percuté la berme centrale puis a finalement «terminé sa course dans la barrière sur la voie de droite 116,4 m plus loin», comme stipulé dans un communiqué.

La voie de droite chaussée Neuchâtel a dû être fermée entre Boudevilliers et Valangin jusqu'à 6 heures, le temps que le dépanneur prenne en charge le véhicule et que les pompiers gèrent les hydrocarbures répandus sur la chaussée. (Le Matin)