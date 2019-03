Les bonnes actions ne sont pas toujours récompensées. C'est ce qu'a amèrement constaté un employé de la compagnie téléphonique américaine Verizon. Le 16 mars dernier, il travaillait dans les environs du quartier de Port Richmond, à Philadelphie (USA). Un habitant l'a aperçu est en venu lui demander de l'aide. Son chat «Momma» était en effet bloqué depuis 12 heures au sommet d'un poteau sur lequel il avait grimpé. Son propriétaire avait tenté sans succès de le secourir et n'avait pu joindre ni les pompiers, ni la SPA locale.

L'employé du téléphone, lui, ne s'est pas fait prier et, grâce à sa nacelle, a pu facilement récupérer le chat et le rendre sain et sauf à son maître. L'opération a été filmée par une voisine et le sauvetage très applaudi. Une jolie histoire qui a même été racontée sur la chaîne télé CBS. Mais ces échos ont fait du tort à l'employé puisque Verizon, en voyant ces images, l'a suspendu trois semaines. Motif: il a utilisé un véhicule de la société pour son intervention, qui plus est dans un endroit où il est interdit de le faire.

“Momma” the cat is rescued in Port Richmond after a long ordeal. See how the community came together to get it done on #CBS3 at 11. (????= Amanda Boyce) pic.twitter.com/N2hlGoQGNC