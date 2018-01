«Voir quelqu’un d’autre dans le cercueil que l’on a choisi, c’est épouvantable», s'indigne la fille aînée d'un des deux défunts au micro de France Bleu.

Cette dernière s'est rendue samedi dernier avec sa famille dans un centre funéraire de Béziers (F) afin de se recueillir une dernière fois devant la dépouille de son père, décédé quelques jours plus tôt.

Mais une fois sur place, la famille fut choquée de constater que ce n'est pas le bon défunt qui occupait le cercueil. «Lorsque nous sommes arrivés le samedi matin, ils nous ont dit que mon père n’était pas prêt. Lorsque je suis rentrée dans le salon pour le dernier hommage, le cercueil et le capiton étaient bien ceux qui avaient été commandés pour mon père, mais un autre homme était dans le costume de mon père», explique la jeune femme.

Paniqués, les employés du centre ont alors demandé à la famille de patienter avant de leur amener la bonne dépouille quinze minutes plus tard. Pour la seconde fille du défunt, l'entreprise de pompes funèbres a fait preuve d'«irrespect». «Lorsqu’ils ont amené mon papa, son corps n’était pas du tout préparé. Cette image me hante, comme celle de l’autre monsieur. C’est un irrespect total pour notre papa et nos familles alors que nous sommes déjà dans la douleur.»

Le responsable du centre funéraire confie pour sa part qu'«une erreur humaine» est à l'origine de cette inversion, expliquant que les deux défunts portaient malheureusement le même nom de famille. «Il s’agit bien d’une erreur humaine liée au fait que sur les clayettes où sont entreposés les défunts, seul le nom de famille est indiqué, le prénom n’y figure pas», indique-t-il à la station française.

Et d'ajouter: «Lors de la mise en bière, un membre de la famille ou un policier municipal doivent être obligatoirement présents pour certifier l’identité du défunt», et ce pour éviter des erreurs irréversibles.

Le responsable a donc présenté ses plus plates excuses à la famille et s'est engagé à ne pas lui facturer une partie des prestations. (Le Matin)