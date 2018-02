Les quatre hommes font partie des «Pink Panthers», une bande d'anciens soldats des guerres des Balkans connue pour ses braquages spectaculaires de bijouteries dans le monde entier. Une attaque supplémentaire, prévue au centre de Lugano, a donc été empêchée, écrit la police.

L'opération a notamment été possible grâce à la vidéo-surveillance. Dans la foulée, des armes ont été saisies. Elles témoignent, selon la police, de la détermination et de la dangerosité des braqueurs. L'enquête en cours porte également sur des attaques similaires au Tessin et à l'étranger. (ats/nxp)