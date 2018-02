«Si vous êtes l'auteur de l'assassinat de notre fils Arthur, que son visage hante vos jours et vos nuits jusque dans l'éternité», ont déclaré dimanche dernier sur Facebook les parents du jeune caporal.

Dans la déchirante publication, ces derniers appellent Nordahl L., meurtrier présumé de la petite Maëlys, à s'exprimer sur la mort d'Arthur Noyer, affaire dans laquelle il est le principal suspect. «Durant huit mois, nous avons vécu un enfer, l'angoisse, la peur, l'espoir, le désespoir... Votre silence y est pour beaucoup! Et pourtant vous vous dites innocent.»

Le jeune caporal avait disparu dans la nuit du 11 au 12 avril 2017 après une soirée dans le centre-ville de Chambéry (F), non loin de sa caserne de Barby. Des débris de son crâne avaient par la suite été découverts par un promeneur en septembre dernier. Trois mois mois plus tard, Nordahl L. était mis en examen pour son assassinat.

«Depuis le 20 Décembre, c'est la tristesse qui rythme nos jours. Pour les parents, quelque soit l'âge, la mort d'un enfant est terrible et inacceptable. Nous sommes meurtris dans nos chairs», regrette la famille.

Le spectre du suicide

Nordahl L. a été hospitalisé à sa demande vendredi dernier dans un établissement psychiatrique près de Lyon (F). Alors qu'il en est visiblement sorti ce lundi, comme le rapporte BFM TV, les parents d'Arhur Noyer appellent à la plus haute vigilance, craignant un suicide du suspect. «À vous Mesdames et Messieurs de la Pénitentiaire et de l'Hôpital, nous vous implorons: surtout surveillez le bien, qu'il ne puisse au gré d'une inattention fuir lâchement ses responsabilités», alertent-ils, avant de signer: «Une famille qui veut que cet individu soit jugé, lui qui a encore tant de choses à avouer et à nous dire.»

La mère de la petite Maëlys a depuis réagi à la publication. «Vous avez raison, il faut bien qu'ils le surveillent Nordahl L. car il a encore beaucoup de réponses à nous fournir. La vérité pour tous, restons soudés, tous unis.»

(Le Matin)