«Nous pouvions toucher les arbres en passant. Félicitations au Capitaine Jozo Glavic et à son équipage!» Les 1 200 passagers du paquebot de croisière «MS Braemar» ont été épatés par la manoeuvre audacieuse effectuée par l'engin.

Et pour cause: le 9 octobre dernier, la ville flottante est devenu le bateau le plus large à traverser le canal de Corinthe, en Grèce. Un passage d'un peu plus de 6 kilomètres particulièrement étroit dans lequel le monstre de 24 000 tonnes s'est frayé un chemin avec - heureusement! - une redoutable précision.

This picture blows my mind ???? Looks unreal! I can only imagine what views you had onboard! @FOCLMedia @FredOlsenCruise ????? https://t.co/NIaJV2u3eF — Cruising with Matthew (@MatthewCruises) 11 octobre 2019

Regardez les images de cet exploit. Cela donne le frisson.



L.S.