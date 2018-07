Un incendie s'est déclaré jeudi après-midi dans les combles de l'église du Sacré-Coeur située dans le quartier de Plainpalais à Genève. Il faudra des mois pour réhabiliter ce bâtiment qui a subi de très gros dégâts. Le sinistre a provoqué l'effondrement de trois niveaux de l'église. Selon les pompiers du Service d'incendie et de secours (SIS), l'effondrement de tout l'intérieur de l'édifice était «inéluctable». «C'est comme un château de cartes», a indiqué à la presse le capitaine des SIS Frédéric Jaques. Les combles et deux niveaux d'appartements et de salles se sont effondrés. Le plafond est en train de se fissurer. En revanche, il n'y aurait pas de risque pour les murs extérieurs de l'édifice.

Une épaisse fumée noire s'est propagée dans tout le secteur, a constaté une journaliste de Keystone-ATS. Selon la police, l'alarme a été déclenchée à 15h44. Les pompiers sont arrivés sur place quatre minutes plus tard. Ils ont déployé trois grandes échelles.

Le feu était sous contrôle à 18h45, selon le commandant du SIS Nicolas Schumacher. La toiture s'est effondrée sur le plafond poussant les flammes vers les autres niveaux. L'appartement du prêtre et des chambres occupées par des jeunes filles ont été très rapidement évacuées. Selon le commandant Schumacher, le sinistre n'a pas fait de victime, mais des vérifications étaient en cours pour s'assurer que personne ne se trouve sous les gravats.

Les pompiers devaient contrôler la solidité de la structure du bâtiment. Ce lieu de culte contient aussi des œuvres d'art. Certaines ont été détruites, mais les spécialistes évaluaient avec des responsables de l'église les biens culturels à sauver. Il s'agit principalement de livres et de tableaux.

A ce stade, l'origine du sinistre n'est pas connue. Une enquête a été ouverte. La charpente qui a pris feu était composée de bois, de plâtre et de tuiles. Le dispositif déployé par les pompiers devait rester en place jusqu'à vendredi matin.

Cet incendie a causé d'importantes perturbations sur les routes. Le secteur situé en plein centre-ville de Genève a été entièrement bouclé pendant plusieurs heures. Une banque voisine a aussi été évacuée par précaution.

Le bâtiment a été construit en 1859 comme «Temple Unique» pour réunir sept loges maçonniques. Il a été racheté en 1873 par les catholiques. Depuis 1958, le Sacré-Cœur accueille la Communauté catholique de langue espagnole. De nombreux fidèles exprimaient leur tristesse jeudi en regardant leur église partir en flammes.

(ats/Le Matin)