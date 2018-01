Quand Atoussa a quitté Samantha à la gare Cornavin, le soir du 22 novembre dernier, elle ne s’imaginait pas qu’elle ne reverrait plus jamais son amie. «En partant, elle m’a dit que si je n’avais pas de ses nouvelles à 1 h du matin, c’est qu’il lui était arrivé quelque chose. Mais c’était ironique, elle ne semblait pas inquiète.»

Le corps sans vie de Samantha, 19 ans, a été retrouvé mercredi dernier au bord du lac de Neuchâtel, à Cheyres. La jeune fille habitant le quartier du Lignon avait rendez-vous avec un ami d’enfance dans ce village fribourgeois.

Atoussa a reçu un dernier message vers 23 h. Puis silence total. Le lendemain, inquiets, les proches alertent la police et placardent des affiches de Genève à Yverdon-les-Bains et la région alentour. La campagne de recherche se déploie sur les réseaux sociaux et même à la télévision italienne RAI.

Mercredi, la police fribourgeoise a retrouvé le corps dans une zone marécageuse. Samantha avait les membres entravés. La mort remonte à plusieurs semaines. «Ils ont dû l’identifier avec l’ADN de sa mère», raconte Atoussa.

Un Suisse de 21 ans a été arrêté par la police fribourgeoise, qui précise qu’il connaissait la victime. Le soir de sa disparition, Samantha avait rendez-vous avec cet ancien habitant du Lignon, qui travaille dans un restaurant au bord du lac, à Cheyres. «Il avait le béguin pour elle à une époque, je ne sais pas si c’était toujours le cas», précise Atoussa.

Le jeune homme qui est peut-être le dernier à avoir vu la victime vivante, aurait présenté plusieurs versions. «Il m’a dit qu’il avait quitté Samantha aux environs de la gare. À d’autres, il a expliqué qu’il est allé sur le quai avec elle. Si elle avait pris le train, pourquoi a-t-on retrouvé son corps près du restaurant?» s’interroge l’amie de la victime. La police fribourgeoise souligne de son côté que «l’enquête avance bien», mais ne veut pas en dire davantage.

Les proches de Samantha garderont en souvenir sa générosité hors du commun. «Elle s’est occupée de son arrière-grand-mère jusqu’à son décès, à 95 ans. Chez moi, elle avait commencé à repeindre mon salon. Ma petite-fille aimait les personnes âgées et les enfants. Elle était affectueuse et dévouée. Un peu trop…», lâche la grand-maman en larmes. (Le Matin)