«La mort était en train de nous suivre. Mon épouse s'est bien aperçue que le véhicule qui était derrière nous était très proche de notre pare-chocs et qu'il y avait peut-être quelque chose. Nous ne comprenions pas ce qu'ils nous voulaient». Jimmy Russo, le père de famille, était au volant. Il parle d'un véritable miracle. Il a très vite pris la mesure, mais encore davantage avec le recul, que, lui et les siens – son épouse Stella, leurs deux enfants Giordano (13 ans) et Eva (10), ainsi que leur grand-maman paternelle – , ont véritablement failli périr dans les flammes.

En feu à leur insu

Samedi matin 13 juillet, la famille neuchâteloise grimpait en direction du Grand-Saint-Bernard. Elle avait prévu, de longue date, un voyage en Italie qui devait l'emmener de Milan à Catane en Sicile, en passant par Gênes et la Méditerranée. C'est à la hauteur de Liddes (VS), vers 10h, que leur VW Touran, achetée neuve l'année passée, commence à prendre feu. Aucun occupant, pas même le conducteur, ne remarque le moindre dysfonctionnement ou ne respire la moindre odeur qui puisse laisser penser qu'ils circulent sur un tombeau où le feu s'immisce et se propage rapidement.

Évacués d'urgence

La bonne fortune voudra qu'un policier valaisan en congé et sa future femme roulent derrière les vacanciers. Le couple assiste aux premiers dégagements de fumée, de plus en plus épaisse et noire. Et comprend clairement ce qu'il se trame: la Touran va s'embraser. Face à la menace, pas d'alternative. L'agent de la police cantonale valaisanne klaxonne, fait des appels de phares, s'approche le plus près possible de la voiture en difficulté pour attirer l'attention des passagers. Il finit par les dépasser pour les stopper in extremis. Tout le monde est évacué et tenu à l'écart. Neuf minutes plus tard, il reste une épave. Une carcasse de tôles qui fait frémir.

Vivants grâce à eux

«Il était prêt à nous foncer dedans. Il voyait le danger. Pas nous. Nous devons la vie à ce policier et à sa conjointe. Nous sommes vivants grâce à eux. Après, ils sont restés auprès de nous. Ils nous ont réconfortés. Ils ont attendu les secours avec nous», confie encore Jimmy Russo, contrôleur qualité chez Audemars Piguet, dont la gratitude et la reconnaissance envers leurs deux sauveurs sont omniprésentes. Secoués, ils le sont encore. «Nous devons digérer. C'était très impressionnant. Tellement rapide.» La famille de La Chaux-de-Fonds ne bénéficie d'aucun véhicule de remplacement. Elle n'est pas couverte pour ce type de sinistre. Alors, la solidarité s'est engagée.

Touran sinistrée en juin

Un garage de La Chaux-de-Fonds leur a généreusement mis à disposition une voiture depuis quelques jours. Pas n'importe quel garage. C'est celui qui devait la nettoyer de fond en comble le 5 août prochain. «Le 21 juin, nous avons fêté l'anniversaire de ma mère à Dombresson (NE), poursuit le père de famille. Un véritable déluge s'est abattu ce jour-là. Notre Touran a subi d'importants dégâts d'eau. De la boue sortait du pot d'échappement. Inquiet, je l'ai faite contrôler par un expert de mon assurance. On m'a expliqué que je ne courais aucun risque en partant en vacances et que ce n'était pas dangereux. Que je pouvais faire laver le moteur au retour, le 5 août.»

Filtres à particules bouchés?

À ce stade, deux experts se sont penchés sur les causes potentielles de la «mise à feu» du véhicule. «Ils ont de la peine à déterminer l'origine du feu. C'est trop brulé. La théorie la plus plausible serait que les filtres à particules se seraient bouchés en raison de l'eau et de la boue du mois de juin (ndlr: obstruction de l'échappement). Et qu'il y ait eu un échauffement dans la montée du Grand-Saint-Bernard», détaille encore Jimmy Russo. Toutes ces considérations techniques et mécaniques lui paraissent bien futiles, comparée à cinq vies humaines. «Ce n'est que de la ferraille.»

