Deux adolescents de 17 ans, un Suisse et un Hollandais, ont été arrêté lundi à Montreux (VD) après avoir volé une voiture de sport et effectué une course-poursuite la veille entre la Tour-de-Peilz et Châtel-St-Denis (FR), a indiqué vendredi la police vaudoise. Ils ont commis plusieurs infractions et accidents, mais personne n'a été blessé.

La voiture de sport de marque allemande, signalée volée les jours précédents, a été remarquée dimanche après-midi dans une station d'essence à La Tour-de-Peilz par un policier en congé, détaille la police cantonale dans un communiqué. Alors que des policiers se sont ensuite approchés du bolide afin de contrôler leurs deux occupants, ils ont formellement reconnu le conducteur. Celui-ci a aussitôt «démarré en trombe afin de prendre la fuite».

Une course-poursuite s'est alors engagée avec la patrouille de police. Le chauffard a circulé à des «vitesses élevées en commettant de nombreuses et graves infractions», écrit la police. Il a notamment perdu la maîtrise de son véhicule et heurté un candélabre.

En prenant ensuite la direction de Blonay à des vitesses toujours «excessives», il a encore commis de «nombreuses infractions, franchissant des lignes de sécurité, circulant à contresens dans plusieurs carrefours à sens giratoire, mettant ainsi en danger les autres usagers».

Patrouille de police distancée

Sur la route de Brent, à proximité de l'autoroute, le conducteur a provoqué un accident avec un véhicule qui circulait normalement dans le même sens. Il a malgré tout continué sa route tout en continuant de «transgresser gravement» les règles de la circulation routière et en prenant des «risques inconsidérés», note la police vaudoise.

Le fuyard a réussi à distancer la police après avoir passé le village de Blonay en direction du canton de Fribourg. L'automobile volée a été retrouvée, abandonnée, dans une zone industrielle, à Châtel-St-Denis (FR). Malgré un important dispositif de recherches, les deux individus n'ont pas pu être localisés.

Ce n'est que le lendemain vers 19h30 que la police a repéré ces deux jeunes, se trouvant par hasard sur la place du Marché à Montreux. Identifiés, ils ont aussitôt été conduits au poste de police, puis incarcérés dans des centres pour mineurs.

Cette course-poursuite n'a, par chance, pas fait de blessés, précise encore la police. L'intervention a nécessité l'engagement de plusieurs patrouilles de Sécurité Riviera, de la Gendarmerie vaudoise, de la brigade canine, des inspecteurs de la Police de sûreté, ainsi que du personnel de la Gendarmerie fribourgeoise. (ats/Le Matin)