«Vous ne vous êtes pas rendu compte de ce que vous faisiez pendant des années?… Mais de qui vous foutez-vous?!» Hier au Tribunal fribourgeois de la Sarine, le président Benoît Chassot a rapidement balayé les justifications avancées par Florin*. Un Roumain qui fêtera ses 28 printemps dans deux semaines. Incarcéré pour traite d’êtres humains et blanchiment d’argent depuis son arrestation survenue il y a 15 mois.

L’accusé a admis avoir organisé l’exploitation sexuelle de son épouse d’un an sa cadette, et mère de ses trois enfants. Une compatriote illettrée, «achetée» en 2008 à sa belle-famille – par le paiement d’une dot –, qu’il admet avoir régulièrement frappée.

De la prostitution forcée pratiquée en France, mais aussi à Genève, durant le mois de mars 2015. Et surtout à Fribourg, dans la maison close historique de la ville, sise au milieu de la rue de la Grand-Fontaine. Durant deux longues années; une tante de Florin (également maquerelle) se chargeant des trajets en voiture.

Tante et cousin complices

Sous le nom de «Catiusca» ou «Cathy», la jeune femme a été contrainte de travailler sans préservatif (jusqu’à subir deux interruptions de grossesse), et à un rythme qui lui vaut des douleurs pelviennes chroniques. Avec la collaboration d’un cousin de son conjoint (suspecté d’être le cerveau d’un réseau de proxénétisme), qui était chargé de s’assurer qu’elle ne sorte pas en disco ou boire des verres. Et de lui rappeler qu’en désobéissant son maquereau de mari la «punirait». Pour être certain de la coopération de son épouse, Florin – qui restait en Roumanie – lui rappelait régulièrement qu’il s’agissait du seul revenu du ménage, que sa fille cadette avait peu d’habits et rien à manger, ou prétextait des dépenses d’entretien de leur maison. Quand il ne la menaçait pas d’enlever leurs enfants.

En plus de laisser son téléphone allumé lors des passes afin que son époux puisse l’entendre, «Catiusca» avait l’obligation de compter l’argent qu’elle recevait devant la caméra de son smartphone. Des gains qui oscillaient entre 5000 et 10 000 fr. par mois, transférés à Florin par virements bancaires, parfois récupérés en personne. Ou par avion: caché en billets de 1000 fr. dans le vagin de la sulfureuse tante du proxénète. Des montants qu’il dilapidait dans les casinos de son pays…

21 mois de prison avec sursis

«Au vu de votre collaboration à l’enquête, vous avez une chance énorme de pouvoir bénéficier du sursis», a déclaré le président Chassot au nom de la Cour (cinq juges). Condamné à 15 mois de prison ferme sur une peine totale de 3 ans, l’accusé sera libre une fois expulsé de Suisse. Interdit de séjour durant huit ans, Florin doit s’acquitter d’une peine pécuniaire de 4800 fr. (les 9600 fr. restants sont avec sursis), ainsi que d’une créance de 50 000 fr. destinée à l’État de Fribourg en raison de l’origine illicite de ses revenus.

*Prénom d'emprunt (Le Matin)