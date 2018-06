Une scène aussi étonnante qu'effrayante s'est déroulée la semaine dernière au quatrième étage d'un parking de Santa Monica (US).

Selon «ABC7», une sexagénaire, au volant de sa Honda Civic, était en train de se garer lorsqu'elle a confondu accélérateur et frein. Son véhicule a alors traversé la barrière de sécurité, se retrouvant suspendu dans le vide.

If you thought your Monday was bad.



This is video from Santa Monica, California where a car crashed through a gate at a parking garage and wound up dangling off the fourth floor of the structure.



Officials say the people inside the car managed to get out safely. pic.twitter.com/nbqdiTp9BD